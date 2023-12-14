Герой России Курбанов: противник вымотался, у ВСУ много потерь

скриншот из видео На угледарском фронте наши войска продолжают уничтожать противника. Военкор "Известий" Кирилл Ольков побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и лично увидел, как живут наши военные.
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