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Общественностью одобрен проект бюджета Новосибирской области на 2022 год

Общественностью одобрен проект бюджета Новосибирской области на 2022 год

Проект основного финансового документа Новосибирской области — закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» — рассмотрен в ходе публичных слушаний, прошедших в Законодательном собрании 9 ноября.

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