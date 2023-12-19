В Китае ликвидируют последствия разрушительного землетрясения

Министерство финансов совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям Китая создали фонд объемом 200 миллионов юаней (более двух миллиардов рублей) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения на северо-западе КНР.
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