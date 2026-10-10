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Царьград

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Сенатор Дитрих предложил ввести регистрацию для электросамокатов

Сенатор Дитрих предложил ввести регистрацию для электросамокатов

Сенатор Евгений Дитрих предложил распространить систему контроля за соблюдением ПДД на частные электросамокаты.

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Дмитрий Гурин

Просто чуть поправить ПДД. Полный запрет проезда велосипедов, самокатов и прочего по тротуарам, если там не предусмотрены велодорожки со знаками. Мало кубатурные скутеры катаются по автомобильным дорогам и ДТП в разы меньше. Так же разъяснить водятлам что трамвайные пути это так же полоса для общественного транспорта и проезд частников карается штрафом.