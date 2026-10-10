Сенатор Дитрих предложил ввести регистрацию для электросамокатов

Сенатор Евгений Дитрих предложил распространить систему контроля за соблюдением ПДД на частные электросамокаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЭЛ В Новосибирске пр...
- ЭЛ В Челябинской обл...
- CM КПРФ предложила 1...
Просто чуть поправить ПДД. Полный запрет проезда велосипедов, самокатов и прочего по тротуарам, если там не предусмотрены велодорожки со знаками. Мало кубатурные скутеры катаются по автомобильным дорогам и ДТП в разы меньше. Так же разъяснить водятлам что трамвайные пути это так же полоса для общественного транспорта и проезд частников карается штрафом.