«Щука» собрала театральные отрывки со всей страны

Евгений Князев: «На них всегда видно зарождение артиста» В Театральном институте имени Бориса Щукина завершился конкурс, который, пожалуй, можно назвать, самым оригинальным на конкурсно-фестивальных просторах.
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