«Идиотское решение, пусть сходят к окулисту». Польский журналист раскритиковал судей «24 часов Ле-Мана»24 часа Ле-МанаПольский автоспортивный журналист Цезарь Гутовски считает, что стюарды «24 часов Ле-Мана» несправедливо наказали экипаж Роберта Кубицы за столкновение с круговым Дрисом Вантором в начале ночного отрезка.
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