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CNN: ставленница Трампа в ООН изменила позицию по конфликту на Украине

CNN: ставленница Трампа в ООН изменила позицию по конфликту на Украине

Global Look Press/Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency Номинированная Дональдом Трампом в постпреды США при ООН член палаты представителей Элиз Стефаник изменила свою позицию по конфликту на Украине.

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