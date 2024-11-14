CNN: ставленница Трампа в ООН изменила позицию по конфликту на Украине

Global Look Press/Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency Номинированная Дональдом Трампом в постпреды США при ООН член палаты представителей Элиз Стефаник изменила свою позицию по конфликту на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии