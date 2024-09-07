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Юрист Виноградов: российские военные имеют право получить служебное жилье

Юрист Виноградов: российские военные имеют право получить служебное жилье

Для военных России разработан целый ряд всевозможных льгот и пособий, о которых не стоит забывать. Доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с РИА Новости напомнил, что положено военнослужащим и их семьям.

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