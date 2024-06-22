Что смотреть на ТВ летом?

Период с июня по сентябрь на телевидении традиционно считается низким сезоном. Стоит ли вообще включать телевизор? Если есть время, то, конечно, да! Потому что и летом на каналах есть что посмотреть… Например, Первый канал предлагает кулинарное путешествие вместе с шоу «Повара на колесах».
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