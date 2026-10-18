На улице Екатерининской в Перми после обновления экстрим-парка появились два новых прогулочных маршрута с асфальтовым покрытием, а памп-трек оснастили освещением для вечерних тренировок.
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