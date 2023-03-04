Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, упомянувшей несуществующую "Российскую народную республику".
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