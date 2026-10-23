Вид на Алешки, сентябрь 2026 года © Reuters В Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в город Алешки и эвакуации жителей.