Вид на Алешки, сентябрь 2026 года © Reuters В Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в город Алешки и эвакуации жителей.
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