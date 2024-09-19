РЕН ТВ узнал, сколько стоили услуги ректора РУДН по заключению фиктивного брака

Суды общей юрисдикции города Москвы Источник рассказал РЕН ТВ, сколько стоили услуги ректора РУДН Экпободо Раймонд Оввигхо и его подельников, которые, нарушая законодательство Российской Федерации, оформляли фиктивные браки и помогали мигрантам получить вид на жительство или визу.