РЕН ТВ узнал, сколько стоили услуги ректора РУДН по заключению фиктивного брака

Суды общей юрисдикции города Москвы Источник рассказал РЕН ТВ, сколько стоили услуги ректора РУДН Экпободо Раймонд Оввигхо и его подельников, которые, нарушая законодательство Российской Федерации, оформляли фиктивные браки и помогали мигрантам получить вид на жительство или визу.
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