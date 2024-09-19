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РЕН ТВ узнал, сколько стоили услуги ректора РУДН по заключению фиктивного брака

РЕН ТВ узнал, сколько стоили услуги ректора РУДН по заключению фиктивного брака

Суды общей юрисдикции города Москвы Источник рассказал РЕН ТВ, сколько стоили услуги ректора РУДН Экпободо Раймонд Оввигхо и его подельников, которые, нарушая законодательство Российской Федерации, оформляли фиктивные браки и помогали мигрантам получить вид на жительство или визу.

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