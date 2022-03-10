«Лейкерс» уступили «Рокетс», которые сыграли без двух стартеров и имели 2-17 в последних 19 матчах

«Лейкерс» в среду уступили в гостях идущим на последнем месте в Западной конференции «Рокетс» (130:139 ОТ).

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