Новые льготы на ЖКХ: россияне начнут получать 50% скидку с 1 марта 2025 года Ирэн ОрлонскаяВ марте 2025 года в России вступят в силу новые меры социальной поддержки, касающиеся жилищно-коммунальных услуг.