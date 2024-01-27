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Новость дня: Запад пытается эвакуировать Зеленского из его бункера на Банковой. Тот сопротивляется

Новость дня: Запад пытается эвакуировать Зеленского из его бункера на Банковой. Тот сопротивляется

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли сегодня в соседней стране найдется хотя бы один человек, который решится поставить хоть одну гривну на то, что президент Зeлeнский протянет больше месяца.

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Комментарии
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александр петров
У Зелибобика остался единственный шанс выжить это валить из страны. Думаю западлянские партнеры его таки либо вывезут, либо под предлогом вывезти сами и ликвидируют. Но для Руины это ни какой роли не играет. Потому как она пошла в разнос, а забугорные партнеры в покое её не оставят. Скорее всего начнется полный бардак внутри страны. Тащит будут все и все что под руку попадется. И видя всё это, упоротые которые сейчас на линии соприкосновения, дабы против хари не проплыло добро, могут рвануть для получения ништяков в Куев, где начнутся грабежи. Попутно они будут потрошить попавшиеся на  пути следования города и поселки. Вероятнее всего так и получится.
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