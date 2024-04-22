Какой сегодня день: 23 апреля

Сегодня, 22 апреля отмечается,Всемирный день книги и авторского права. Проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.