Экономист Тимошенко: курс доллара на текущей неделе составит 88,5-90,5 рубля

На текущей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 88,5-90,5 рубля, евро - 97-99 рублей. Об этом РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
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