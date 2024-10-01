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Грузинские консерваторы объяснили причины военного конфликта в Абхазии

Грузинские консерваторы объяснили причины военного конфликта в Абхазии

Война в Абхазии 1992–1993 годов случилась из-за ошибочного геополитического выбора грузинских элит, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 27 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».

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