Грузинские консерваторы объяснили причины военного конфликта в Абхазии

Война в Абхазии 1992–1993 годов случилась из-за ошибочного геополитического выбора грузинских элит, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 27 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».
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