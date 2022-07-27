Поранених українських військових лікуватимуть в американському шпиталі в Німеччині

Регіональний медичний центр у Ландштулі Поранених українських військових лікуватимуть в американському госпіталі в Німеччині Міноборони США схвалило план лікування поранених українських військовослужбовців в американському військовому госпіталі в Німеччині Наприкінці червня Міністерство оборони США формально схвалило план лікування поранених українських військовослужбовців в американському військовому шпиталі на території Німеччини.