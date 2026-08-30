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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ахметзянов не согласен, что «Оренбург» заслужил больше желтых: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут субъективные и объективные причины. Половину можно было не свистеть»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о 29 нарушениях правил, совершенных его командой в матче со « Спартаком » (1:1), и восьми показанных ей желтых карточках.

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