Ахметзянов не согласен, что «Оренбург» заслужил больше желтых: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут субъективные и объективные причины. Половину можно было не свистеть»

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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о 29 нарушениях правил, совершенных его командой в матче со « Спартаком » (1:1), и восьми показанных ей желтых карточках.