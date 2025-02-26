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Царьград

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"Вы ведь заметили, что про Крым говорят не так часто?": Сладков высказался о диверсиях в России

"Вы ведь заметили, что про Крым говорят не так часто?": Сладков высказался о диверсиях в России

Военный корреспондент Александр Сладков честно высказался об улучшении статистики задержаний в России подпольных групп и одиночек, готовящих или совершивших диверсии по заданию спецслужб Украины, финансируемых Западом.

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