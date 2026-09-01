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Психолог Шегрен заявила, что новый опыт и терапия помогают преодолеть влияние детских травм на взрослую жизнь

Психолог Шегрен заявила, что новый опыт и терапия помогают преодолеть влияние детских травм на взрослую жизнь

Психолог Надежда Шегрен заявила NEWS.ru , что детские травмы не обязательно оказывают влияние на будущее взрослого человека, если не придерживаться принципа «время лечит».

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