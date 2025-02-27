Известный актер признался, что обрадуется возвращению «богатырского времени»

+ A — Актер Пореченков признался, что его очень порадует, если вернется «богатырское время» Актер, народный артист РФ Михаил Пореченков стал ведущим телешоу «Богатырские игры», которое покажет народных супергероев со всех уголков России.
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