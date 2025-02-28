Напавший на школьниц россиянин пойдет под суд

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В Уфе суд рассмотрит дело мужчины, напавшего на школьниц и полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.