Maxscend переходит от радиочастотных чипов к оптическим для ИИ-центров обработки данных

Китайский производитель завершает квалификацию собственной кремниевой фотоники и наращивает производство на 12-дюймовой линии мощностью около 9000 SOI-пластин в месяц 26 августа производитель радиочастотных чипов Maxscend Technologies раскрыл в материалах для инвесторов планы стратегического расширения в сегмент оптических соединений.
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