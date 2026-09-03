Maxscend переходит от радиочастотных чипов к оптическим для ИИ-центров обработки данных

Китайский производитель завершает квалификацию собственной кремниевой фотоники и наращивает производство на 12-дюймовой линии мощностью около 9000 SOI-пластин в месяц 26 августа производитель радиочастотных чипов Maxscend Technologies раскрыл в материалах для инвесторов планы стратегического расширения в сегмент оптических соединений.