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В России предложили освободить личные хозяйства от учета домашней птицы

В России предложили освободить личные хозяйства от учета домашней птицы

В "Единой России" считают, что нормы, актуальные для товарного производства, не должны затрагивать граждан, ведущих хозяйство для собственных нужд Фракция "Единая Россия" выступает за то, чтобы освободить от обязательного учета домашнюю птицу, которую граждане содержат в личных подсобных хозяйствах для собственных нужд, а не для продажи.

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