Глава ФТР Тарпищев заявил, что у Андреевой и Шнайдер есть шансы в финале ОИ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер перед финалом олимпийского турнира против итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини, передает "Спорт-Экспресс".
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