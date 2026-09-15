"Адские" санкции против России: В законе есть пара странных деталей - объясняет экономист

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США поддержал рассмотрение одобренного Сенатом законопроекта об "адских санкциях" против России и Ирана.
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