Casting News: Boston Blue Adds Marg Helgenberger, Tracker Books Vampire Diaries Vet, And More

CSI's Marg Helgenberger is returning to CBS with a familial Boston Blue role, while Tracker Season 4 has added Vampire Diaries alum Michael Malarkey.
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