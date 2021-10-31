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Китайская провинция Ганьсу отложила экзаменацию учителей из-за COVID-19

Китайская провинция Ганьсу отложила экзаменацию учителей из-за COVID-19

В связи с недавними вспышками COVID-19 провинция Ганьсу на северо-западе Китая решила отложить квалификационный экзамен для учителей начальных и средних школ, сообщило 27 октября провинциальное управление образования, передает агентство Синьхуа.

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