После 40 лет костный мозг начинает стареть: что происходит в организме и как это влияет на здоровье

Когда человеку исполняется 40–50 лет, в его организме запускаются серьёзные перестройки. По данным Национальной Службы Новостей, костный мозг начинает активно трансформироваться именно в этот период жизни, что отмечает Федеральное медико-биологическое агентство России.
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