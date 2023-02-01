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Динара Алимбекова-Смольская: «Я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о возможном участии Беларуси в международных стартах под нейтральным флагом.

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