Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    У меня долг умудряются списывать с кредитки, со сберегательного счета, на котором вообще денег нет (пустой счёт, Карл...Мои впечатления о...
  • Вера смелых
    Пора уже перестать удивляться евро  - "гигантам мысли" !              Ослабление Европы было задумано сравнительно да...Министры обороны ...
  • Олег Самойлов
    А смысл обсасывать пиндосрановские "выборы"? Там и так все ясно, аки божий день: дурочку-хохотушечку назначат те, ком...В отсутствие пони...

Кто кого заборет в Америке?

А  давайте  ровно   за  две  недели      до   выборов  в  Пендоссии  о  них    и  поговорим,  а  то, я  смотрю,   очень  многие    ими  интересуются,  графики  там  разные  и  результаты опросов  выкладывают;  гадают, кто   кого  заборет -  Камбала Хариус Камала Харрис Данилу  Козырева Дональда Трампа, или  наоборот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх