Видео: «Народный фронт» отправил три тонны гуманитарной помощи жителям Курской области

Отправлять машины с грузами будут каждую неделю В Петербурге всего за несколько дней благодаря совместным усилиям предпринимателей, общественных организаций и неравнодушных жителей города собрали три тонны необходимого – продукты питания, тёплые вещи, предметы личной гигиены, памперсы, одеяла и постельное бельё.