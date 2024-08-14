Видео: «Народный фронт» отправил три тонны гуманитарной помощи жителям Курской области

Отправлять машины с грузами будут каждую неделю В Петербурге всего за несколько дней благодаря совместным усилиям предпринимателей, общественных организаций и неравнодушных жителей города собрали три тонны необходимого – продукты питания, тёплые вещи, предметы личной гигиены, памперсы, одеяла и постельное бельё.
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