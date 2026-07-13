Соединенные Штаты Америки: 19-летний подозреваемый в убийстве был ранен возле здания суда округа Уилсон в Уилсоне, Северная Каролина, около 10:40 по местному времени (14:40 по Гринвичу) 21-летним подозреваемым, арестованным после перестрелки с полицейскими.