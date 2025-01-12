Евгений Разумишкин проинспектировал уборку железнодорожного вокзала в Павловске

В ходе рабочего объезда Пушкинского района Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в ходе рабочего объезда Пушкинского района проинспектировал уборку железнодорожного вокзала в Павловске, а также проверил ход очистительных работ на основных магистралях и пешеходных дорожках муниципалитета.