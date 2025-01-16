Дельфины в Черном море массово подошли к эпицентру разлива мазута

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Скопление дельфинов и морских свиней, пришедших из других районов вслед за мигрирующей рыбой, зафиксировали в акватории Черного моря у Керченского пролива, где находится эпицентр разлива нефтепродуктов, которые угрожают здоровью животных.