Есть что то такое в фартуках, что вызывает у многих чувство ностальгии. И если у вас есть 20 минут, вы можете сделать ваш собственный фартук с этим мастер-классом.
Как пошить фартук за 20 минут
Комментарии
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елена куприянова
Пошить? Или по русски - сшить? Кто пишет это, явно человек, не знающий русского языка. Почему на русских сайтах так издеваются над нашим языком.
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16 час.
Elena Банчик
Согласна с Вами. А ещё " напополам"- что бы это значило? Пополам это уже на две половины...
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15 час.
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