Сам себе мастер

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Как пошить фартук за 20 минут

Как пошить фартук за 20 минут

Есть что то такое в фартуках, что вызывает у многих чувство ностальгии. И если у вас есть 20 минут, вы можете сделать ваш собственный фартук с этим мастер-классом.

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Комментарии
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елена куприянова
Пошить? Или по русски - сшить? Кто пишет это, явно человек, не знающий русского языка. Почему на русских сайтах так издеваются над нашим языком.
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16 час.
Elena Банчик
Согласна с Вами. А ещё &quot; напополам&quot;- что бы это значило? Пополам  это уже на две половины...
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15 час.

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