Адвокаты Промеса: решение об экстрадиции будет принимать независимый суд в Дубае

Пресс-центр юридической компании Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющей интересы нападающего "Спартака" Квинси Промеса, сделал официальное заявление по поводу экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды, отметив, что предсказать исход и продолжительность процедуры невозможно.
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