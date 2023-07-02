Военное обозрение

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«Это неплохое оружие»: В Минобороны Украины пожаловались на отсутствие средств для борьбы с российскими дронами «Ланцет»

«Это неплохое оружие»: В Минобороны Украины пожаловались на отсутствие средств для борьбы с российскими дронами «Ланцет»

Российская армия активно использует дроны-камикадзе "Ланцет", уничтожая бронетехнику и вооружения ВСУ, у украинской армии нет в достаточном количестве средств для борьбы с беспилотниками.

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