Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве в рядах украинских военных

Находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко рассказал, что украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России.
Находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко рассказал, что украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России.
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