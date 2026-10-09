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Царьград

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Челябинское «Динамо-Метар-3» повторно обыграло «Тюмень-Прибой»

Челябинское «Динамо-Метар-3» повторно обыграло «Тюмень-Прибой»

Челябинская команда «Динамо-Метар-3» завершила второй тур Молодежной лиги второй победой над «Тюмень-Прибоем», выиграв матч в трех партиях — 25:13, 25:23, 25:20, однако тренер Людмила Сухова осталась недовольна качеством игры.

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