Челябинское «Динамо-Метар-3» повторно обыграло «Тюмень-Прибой»

Челябинская команда «Динамо-Метар-3» завершила второй тур Молодежной лиги второй победой над «Тюмень-Прибоем», выиграв матч в трех партиях — 25:13, 25:23, 25:20, однако тренер Людмила Сухова осталась недовольна качеством игры.
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