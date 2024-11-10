Вяльбе жалеет о словах про «бомбу на Лондон»: «Не имею такой возможности – не надо было и говорить»

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), говоря об отстранении российских спортсменов, заявила: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».
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