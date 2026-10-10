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Калуга-поиск

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18 БПЛА сбили в Калужской области в пятницу днём

18 БПЛА сбили в Калужской области в пятницу днём

В течение дня 9 октября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. В пятницу силы ПВО уничтожили 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Сухиничского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

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