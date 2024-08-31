От кухонных штуковин до подозрительных конвоев: 15 вещей-загадок

Вот что более странно - найти у себя на кухне вещь, которую не знаешь, как использовать и что это вообще такое, или увидеть полицейский конвой, охраняющий огромную непонятную штуковину? Наше любопытство распространяется на вещи всякого размера, так что нам интересно все.
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