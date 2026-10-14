Советы по удалению краски и клея с оконных поверхностей: свежую водоэмульсионную краску отмыть теплой водой, засохшие капли снять пластиковым скребком, а следы скотча удалить, применяя фен и очиститель для стекол.
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