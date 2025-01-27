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Депутат Рады заявил о потраченных на ток-шоу деньгах США для Украины

Депутат Рады заявил о потраченных на ток-шоу деньгах США для Украины

Депутат Рады Заблоцкий: Украина потратила 297 млн долларов от США на ток-шоу Украина тратила средства, полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID), на съемки телевизионных шоу.

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