Немецкие СМИ обратили внимание на то, что говорит официальный представитель МИД России.Ответ Марии Захаровой на обсуждение использования замороженных русских активов в Европе вызвал негодование в Германии.
В Германии посчитали выступления Мария Захаровой слишком жесткими
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Ну таки она все правильно сказала....И зря они в этом сомневаются...Мария не Песков..болтать так просто не будет..
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Не нравиться как говорит, Мария Захаров, мы вам на переговоры Балуева пришлём, мало ни кому не покажется.
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Сказать, не значит что сделать.
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1 час.
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