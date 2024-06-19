Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Несчастные пациенты таких стоматологов! (((Baza: В мединстит...
  • Георгий Михалев
    Все правильно, работу стоматолога лучше начинать в тюрьме.Baza: В мединстит...
  • Eduard
    Никто жидам Израиля не давал права бомбить соседние страны ни по каким предлогом.Власти Израиля давно сами преступник...ВВС Израиля атако...

В Германии посчитали выступления Мария Захаровой слишком жесткими

В Германии посчитали выступления Мария Захаровой слишком жесткими

Немецкие СМИ обратили внимание на то, что говорит официальный представитель МИД России.Ответ Марии Захаровой на обсуждение использования замороженных  русских активов в Европе вызвал негодование в Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Нелюбин
Ну таки она все правильно сказала....И зря они в этом сомневаются...Мария не Песков..болтать так просто не будет..
Ответить
13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Не нравиться как говорит, Мария Захаров, мы вам на переговоры Балуева пришлём, мало ни кому не покажется.
Ответить
12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Сказать, не значит что сделать.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх