В Германии посчитали выступления Мария Захаровой слишком жесткими

Владимир Нелюбин Ну таки она все правильно сказала....И зря они в этом сомневаются...Мария не Песков..болтать так просто не будет..

ИМ Ильдус Мамлеев Не нравиться как говорит, Мария Захаров, мы вам на переговоры Балуева пришлём, мало ни кому не покажется.