В Самарской области полицейские и общественники продолжают принимать участие в мероприятиях, направленных на выявление незаконной рекламы распространения запрещенных веществ

В Тольятти в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Трафарет» сотрудники полиции и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели масштабную работу по ликвидации рекламы наркотических средств.
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